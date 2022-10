Vítor Constâncio recebe reforma de 27 mil euros do BdP e BCE

Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), acumulou durante oito anos a pensão auferida pelo BdP (cerca de 10 mil euros por mês) com o salário de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) de 24.300 euros por mês, conta o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Constâncio, que saiu do BCE em 2017, tem estado sob fogo cerrado dos deputados da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), após ter vindo a público que o banqueiro terá dado luz-verde ao empréstimo da Caixa, em 2007, para Joe Berardo aumentar a sua posição no BCP.

Neste momento, o banqueiro aufere uma reforma superior a 27 mil euros por mês, que resulta da soma de duas prestações: a que tem direito em virtude do seu mandato de oito anos como vice-presidente do BCE, que corresponde a 70% do último salário (17 mil), e a pensão do Banco de Portugal.