BdP tinha informação para travar Berardo como acionista chave do BCP

A administração do Banco de Portugal (BdP), chefiada por Vítor Constâncio, tinha dados suficientes, em 2007, para saber que o crédito da Caixa Geral de Depósitos que o empresário Joe Berardo ia usar para aumentar a sua posição no BCP era especulativo, revela o “Público” esta terça-feira.

Segundo o matutino, apesar de Constâncio ter vindo a negar que não esteve no conselho de administração que autorizou a operação - o empréstimo de 350 milhões de euros -, o banqueiro teve acesso, no verão de 2007, a um documento que explicava em detalhe como é que Berardo pretendia a financiar o investimento no BCP. Ou seja, o BdP tinha informação suficiente para saber que o crédito era problemático à partida.

No sábado à tarde, Constâncio enviou uma nota à Lusa a informar que o BdP, agora liderado por Carlos Costa, o havia informado de que não estivera presente na reunião do conselho de administração​ do BdP de 21 de agosto de 2007, a mesma que deu a luz-verde ao reforço acionista de José Berardo, de 5% até 9,99% no BCP.

De acordo com a missiva, a operação foi autorizada por um dos seus dois ex-vice-governadores, José Matos, que em 2012 saiu do BdP para liderar a CGD.

Vítor Constâncio não esclareceu, porém, que a sua ausência do conselho de administração de 21 de agosto de 2007 não foi motivada por pedido de escusa, pelo que era solidário com as decisões tomadas em conselho de administração - só assim estas poderiam ser autorizadas.

O “Público” nota ainda que não constam das atas das reuniões do conselho de administração​ do BdP posteriores à de 21 de agosto referências a que tenha suscitado objeções à operação Berardo.