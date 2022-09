Distribuição de prémios leva a reunião urgente na administração da TAP. Empresa teve prejuízo de 118 M€

O anúncio da decisão da comissão executiva da TAP de distribuir prémios no valor de 1,171 milhões de euros a 180 pessoas, incluindo dois quadros de topo, causou desconforto junto dos membros da administração da companhia aérea nomeados pelo Estado.

Segundo o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, os seis administradores ligados ao Estado decidiram convocar uma reunião extraordinária do conselho de administração da empresa para analisar esta situação. O encontro ocorrerá já esta quinta-feira.

O incómodo manifestado pelos representantes do Estado resulta em particular do facto do grupo TAP ter registado, em 2018, um prejuízo de 118 milhões de euros. Estas circunstâncias tornam particularmente difícil justificar a opção por distribuir prémios.

O Estado, que controla 50% do capital da TAP, tem seis membros no conselho de administração da companhia aérea – António Gomes Menezes, Ana Pinho, Bernardo Trindade, Diogo Lacerda Machado, Esmeralda Dourado e Miguel Frasquilho, o qual ocupa a presidência deste órgão social.