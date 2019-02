Carlos Costa passou férias em Vale do Lobo após aprovação de crédito ruinoso na Caixa

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal (BdP), passou férias no resort turístico de luxo Vale do Lobo em 2013 e 2014, depois de ter votado favoravelmente enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) o empréstimo de 194 milhões ao projeto imobiliário, revela o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

O arrendamento de um imóvel no resort, note-se, ocorreu numa altura em que a sociedade gestora já estava a falhar, há quatro anos, o pagamento do empréstimo ao banco do Estado.

Conforme lembra o semanário, o financiamento de Vale do Lobo é apontado como um dos créditos ruinosos no relatório de auditoria da EY à gestão da Caixa entre 2000 e 2015, período em que este investimento gerou perdas de 228 milhões de euros.

O governador do BdP “não teve zelo suficiente para ter o mínimo de distanciamento na relação com os atores que foram beneficiários dos erros cometidos por si próprio”, diz João Paulo Batalha, presidente da Transparência e Integridade – Associação Cívica (TIAC), em declarações ao jornal.