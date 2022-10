Rankings das escolas. Quanto mais estuda a mãe, melhor é a nota do filho

A fotografia que todos os anos os rankings tiram ao sistema educativo não mostra apenas as médias conseguidas nos exames nacionais do 9º ano e do ensino secundário. É também um retrato das diferenças que existem na sociedade e da forma como a desigualdade de recursos económicos e habilitações académicas entre as famílias se repercute no desempenho educativo dos alunos, dificultando a mobilidade social.

O Expresso pediu a investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que medissem a relação entre notas nos exames do secundário e alguns indicadores socioeconómicos que são fornecidos também pelo Ministério da Educação e as conclusões foram claras. Por cada ano de escolaridade a mais das mães, a média dos filhos sobe um quarto de ponto. E por cada 1% a mais no número de alunos carenciados em cada estabelecimento de ensino, há também um impacto mensurável nas notas. Neste caso, para baixo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.