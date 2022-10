Rankings das escolas. O trio de escolas de Famalicão que está entre as melhores

Fica numa pequena vila a 12 quilómetros de Famalicão e até há pouco tempo a maioria dos alunos frequentava cursos profissionais e não queria ir para o ensino superior. Mas o panorama mudou. A Secundária Padre Benjamin Salgado tem vindo a subir nos rankings das escolas e conseguiu mesmo ter agora a 11ª melhor média entre todas as secundárias públicas com mais de 100 provas: 12,96 valores. A escola na freguesia de Joane, distrito de Braga, é um dos dois estabelecimentos de ensino de Vila Nova de Famalicão que estão entre as 20 secundárias com os resultados mais altos nos exames nacionais, com médias acima de 12 valores.

Além de Lisboa, Coimbra e Porto, só Famalicão consegue ter mais do que uma escola nesses primeiros 20 lugares de um ranking que é dominado pelo Norte. O distrito de Leiria, com escolas de Caldas da Rainha, Leiria e Batalha, também tem presença relevante nesta lista elaborada pelo Expresso a partir dos dados do Ministério da Educação (ver nota).

