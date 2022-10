Rankings das escolas. Há mais concelhos com média positiva no 9º ano

O número de concelhos com média positiva nos exames do 9º ano aumentou em 2018/19. Em 265 de 307 municípios (86% do total), os estudantes conseguiram médias acima de 50%. E isso faz com que mais 29 concelhos apareçam pintados a verde aumentando a mancha no mapa.

Arruda dos Vinhos é o único caso com uma média acima de 70%, mas o concelho tem uma só escola com contrato de associação. Arronches (Portalegre) e Sever do Vouga (Aveiro) ficam também acima de 65%, assim como Coimbra, que tem mais escolas. Apesar de serem menos do que no ano anterior, há 43 concelhos a vermelho no mapa. O Alentejo, sobretudo nos distritos de Portalegre e Beja, é a região com piores resultados, mas também há notas muito baixas em Bragança, Castelo Branco e Açores. Abaixo de 40% está Avis (Portalegre), Vila Velha de Ródão (Castelo Branco) e Ribeira Grande (Açores), mas só o município açoriano fez mais de 50 provas de exame, entre Português e Matemática.

