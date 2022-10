Rankings das escolas. Aulas à distância geram desconforto

Ao longo dos últimos três meses, várias vezes se disse que o ensino à distância — via Zoom, e-mail ou WhatsApp — foi a forma possível de garantir que o ensino continuava num cenário de escolas fechadas. Mas possível não é sinónimo de eficaz. Num inquérito realizado junto de alunos que têm problemas de insucesso, metade disse estar “pouco” ou “muito pouco confortável” com a nova forma de aprender que acompanhou todo o 3º período. Uma percentagem ainda maior (56%) respondeu não estar à vontade nas avaliações feitas online.

Os resultados constam de um inquérito respondido por 2073 alunos do básico e lançado pela plataforma Empresários pela Inclusão Social (EPIS), criada para ajudar a combater o insucesso escolar.

