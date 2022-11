João Ferreira ficou “aquém” em noite de preocupação para o PCP (mas vai andar por aí)

Não há avaliação sobre uma noite eleitoral que não seja feita de expectativas, mais do que de números. E para João Ferreira, o candidato que desde cedo disse que não se candidatava a percentagens, havia várias. Desde logo, o espectro do último resultado de uma candidatura apoiada pelo PCP (a de Edgar Silva, com a mais baixa percentagem de sempre), que era preciso ultrapassar. Mas também a posição em que João Ferreira e, sobretudo, o partido se colocariam em relação ao Bloco de Esquerda e, já agora, a posição em que o próprio ficaria no dia seguinte às eleições, incluindo quanto a voos mais altos dentro do partido.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler