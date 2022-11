Presidenciais distrito a distrito: Marcelo ganha em todos, Ventura é “vice” em 12 (mas Ana Gomes fica à frente em Lisboa e no Porto)

Aveiro: é o distrito (excluindo as regiões autónomas) onde Marcelo tem o melhor resultado percentual: 65,66% . É também o segundo pior distrito para André Ventura (9,62%), apenas atrás do Porto.

Braga: Marcelo esmaga (63,93%), Ana Gomes fica no segundo lugar (12,2%) , com Ventura não muito longe (10,7%). É aqui que está a maior expressão dos votos brancos (1,62%).

Coimbra: Marisa Matias é natural da cidade e é no distrito que consegue o melhor resultado nacional (5,48%). Com exceção do Porto, é onde Ana Gomes consegue uma maior vantagem percentual sobre Ventura (13,02% face a 10,01%).

Porto: provavelmente o distrito com resultados mais curiosos. Marcelo passa marginalmente os 60%, remetendo Ventura ao pior resultado nacional (8,42%). Por outro lado, Ana Gomes tem aqui o melhor resultado distrital, com quase o dobro dos votos de Ventura (116.906, face a 63.194) - um número que se revelou crucial para o seu segundo lugar, porque a vantagem total face ao líder do Chega (com apenas três consulados por apurar) é de 43.074 votos. Mais curiosidades: Vitorino Silva (4,46%) e Tiago Mayan (4,29%) conseguem no distrito de onde são naturais os melhores resultados.