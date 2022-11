Marisa Matias reconhece derrota e elogia “solidariedade” de Ana Gomes “acima do ódio de Ventura”

Marisa Matias felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória nas eleições presidenciais e, ainda que os resultados não estivessem totalmente fechados quando se pronunciou, não deixou de dizer o que lhe ia “na alma”. E o que ia na alma da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda é que os resultados (que lhe dão perto de 4% dos votos, bem abaixo dos 10% de há cinco anos) não são os que os apoiantes “mereciam”.

Apesar dos bons resultados à direita, por oposição ao conjunto da esquerda, a candidata mantém que juntar-se a Ana Gomes não era a melhor solução para crescer. Deixou ainda uma crítica ao PS: “Porque é que a esquerda não somou mais nesta eleição? Essa pergunta tem de fazer ao PS, não a mim”.

A candidata elogiou porém a adversária socialista (não apoiada pelo partido). “Falei com Ana Gomes para dizer como gosto de ver a sua frontalidade e solidariedade acima do ódio de André Ventura.”

“A fantástica solidariedade #VermelhoemBelém tem um significado profundo. Para lá da eleição, fica o compromisso fundo com cada mulher, com cada menina, com cada homem também, que o combate pela igualdade e o fim da violência contra as mulheres continuará.”

Marisa Matias dirigiu-se aos apoiantes, lamentando que o resultado não seja “o que eles mereciam”. “Dei neste combate o melhor de mim”, frisou a candidata. “Quero garantir-lhes que aqui estou como sempre, com mais energia do que nunca.”