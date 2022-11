‘Chicão’ ignora resultado de Ventura, Paulo Portas alerta para “problema sério” para o CDS

Há um elefante na sala: chama-se André Ventura e o CDS-PP prefere ignorar o óbvio, o resultado de dois dígitos do líder do Chega nestas eleições presidenciais. Se o partido de André Ventura já constituía uma sombra para os centristas – que continua a subir nas sondagens ao contrário do CDS, que perdeu 13 mandatos nas legislativas, e desce progressivamente nas intenções de voto – o resultado desta noite só reforça essa ameaça.

