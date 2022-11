Ana Gomes deu as "boas-vindas a Biden"

"O mundo respira um sinal de alivio", disse Ana Gomes a Joe Biden e a Kamala Harris, num tweet colocado esta manhã, dia marcado para a tomada de posse da nova administração norte-americana.

"Já fiz um tweet a dar as boas vindas a Joe Biden e à vice presidente Kamala Harris", avisou a candidata, no seu primeiro encontro com jornalistas, esta manhã, em Braga. Ana Gomes tem esperança numa mudança significativa nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, que possa contribuir para uma "maior coordenação de esforços" em áreas como o combate aos paraísos fiscais e a regulação da economia digital.

E foi esse mesmo o tom da mensagem deixada a Joe Biden. "Trabalhando com a União Europeia, deve contribuir para a segurança, a defesa da democracia e dos direitos humanos, acabar com os paraísos fiscais e com os cartéis, regular as plataformas digitais, superar a crise climática e ajudar a criar melhores empregos", escreveu Ana Gomes.