Jerónimo e Ferreira deixam guião contra os “antidemocráticos”: “Não se combatem com políticas que dão espaço à revolta popular”

Foi num dia 18 de janeiro, mas de 1934, que centenas de operários e trabalhadores se revoltaram contra as leis laborais do novo regime de Salazar. Apesar de a insurreição ter conseguido grande adesão na Marinha Grande, com os poucos meios de que os manifestantes dispunham e a repressão de que foram, imediatamente, alvo, a revolta acabou esmagada e os participantes condenados a largos anos de prisão. E foi a 18 de janeiro, mas de 2021, que Jerónimo de Sousa e João Ferreira (ao lado de Isabel Camarinha, líder da CGTP) voltaram à Marinha Grande, desta vez para homenagear “os que se levantaram contra o fascismo”, e aproveitar para desenhar um guião de combate aos novos “projetos antidemocráticos”.

