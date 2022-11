Restrições mais duras: compreensão com críticas (à esquerda e à direita) por parte dos candidatos a Belém

Mesmo com erros de "cálculo" em relação a esta terceira vaga - de que o Presidente da República já tinha falado no início de dezembro -, Marcelo Rebelo de Sousa jogou por antecipação e, mesmo antes de António Costa ter anunciado as novas medidas para apertar o confinamento, disse que "Isto não é uma ditadura", porque "não há poder político que se possa substituir às pessoas", mais ou menos na linha do que António Costa diria um par de horas depois. Mas sem se pronunciar sobre a manutenção das escolas abertas.

