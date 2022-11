Polícias, bombeiros e mulheres: o dia de campanha de Ana Gomes

Os Bombeiros Voluntários de Carnaxide têm um cão-mascote chamado Kamov. "Ui, coitado do bicho, não tem culpa!", diz a candidata presidencial, quando lhe é apresentado o animal. "O negócio correu mal para o Estado, na compra desses helicópetros" que não passaram do chão, mas ali, no quartel, até se agradece que o Kamov não levante voo.

