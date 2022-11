Ventura reforçou segurança depois do caso do esqueleto

Numa campanha que recebe “um sinal de Deus” e inaugura uma sede distrital mesmo ao lado de uma igreja evangélica, não conseguiu a Divina Providência evitar que surgisse um esqueleto no palco enquanto André Ventura discursava no Cinetea­tro de Serpa. Se o agravamento da situação pandémica não apanhou a candidatura do líder do Chega “totalmente desprevenida”, o episódio no primeiro dia oficial na estrada obrigou a um estado de “maior alerta”, conta ao Expresso Rui Paulo Sousa, mandatário nacional e diretor de campanha. Sim, houve um antes e um depois do esqueleto — de seu nome Margarida, símbolo de uma ditadura e personagem de uma peça de teatro, como pode ler numa reportagem no Expresso online.

