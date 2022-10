Marcelo “irritado” com informações “contraditórias” das autoridades de Saúde, saiu de Belém para debate na RTP por videoconferência

"Sinto-me muito irritado por não ter uma opinião por escrito para saber se podia ou não ir ao debate", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à RTP, canal onde debateu mais tarde por videoconferência com os demais candidatos presidenciais.

"Esperei, esperei, a primeira opinião é que podia, depois foi que não, e na dúvida vim para casa", explicou o Presidente-candidato, "irritado" com as informações "contraditórias" das "autoridades de Saúde", que "no mínimo deviam ter dado uma resposta por escrito".

"O Presidente da República tem de ser tratado como qualquer cidadão, mas no mínimo deve haver uma resposta escrita", insistiu, concluindo que "quando a resposta chegar já não terei tempo para ir ao debate - por isso vim para casa".

Marcelo explicou que não podia entrar no debate a partir de Belém porque a sua participação não será como Presidente da República mas como candidato. E se as autoridades de Saúde entenderem que, dada a duplicidade de resultados dos quatro testes que o PR realizou nos últimos dois dias - um que deu positivo e três que deram negativo à Covid 19 -, ele deve permanecer isolado, Marcelo continuará na sua casa de Cascais.

O Presidente tem feito testes com grande regularidade e desde que um dos seus assessores testou positivo na semana passada passou mesmo a fazer testes diários. Na segunda-feira, um teste rápido deu negativo mas aconselhado pelas autoridades de saúde o PR fez um PCR na Fundação Champalimaud - que deu positivo.

Foi quando o INEM se deslocou a Belém para uma nova recolha e a análise, feita no Instituto Ricardo Jorge, foi negativa, resultado confirmado num quarto teste já esta terça-feira.

Nessa altura, a RTP informou que o delegado de Saúde tinha dado luz verde para Marcelo estar presencialmente no debate e o candidato preparava-se para o fazer. Mas pelas 17h uma outra informação das autoridades de Saúde aconselhou o Presidente a ficar isolado até se esclarecer o significado do teste positivo.

O debate com todos os candidatos foi o último da longa série que diariamente somou elevados índices de audiências durante toda a semana.