Ana Gomes pede a Marcelo e ao Parlamento para ponderarem adiamento das eleições

Numa mensagem gravada na sua conta do twitter, Ana Gomes reagiu à reunião dos especialistas em saúde, mostrando-se "preocupada" com o que ouviu. "Prevêem a triplicação de novos casos até ao final do mês de janeiro", alertou a candidata.

As consequências para a saúde pública são evidentes e a previsão de um novo confinamento geral fazem temer o pior. Mas, para Ana Gomes o estado da pandemia em Portugal também traz "consequências políticas". "Cabe ao Presidente da Republica e à Assembleia da República, democraticamente, tirar consequências políticas desta situação". Em cima da mesa, a candidata coloca a possibilidade de "ponderar o adiamento do ato eleitoral". "Não o desejo, mas desde já afirmo que não me oporei", conclui.

"Preocupa-me valorizar o ato eleitoral, garantindo que todos que o queiram, possam ir votar em condições de segurança", afirma Ana Gomes.

A candidatura revelou, entretanto, que a candidata "está em casa a aguardar mais informações sobre a condição de Marcelo Rebelo de Sousa e indicações da DGS". A nota da candidatura foi divulgada antes do Presidente da República conhecer o ultimo resultado do teste à covid, que deu negativo.