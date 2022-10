Ventura no Algarve. O “gatarrão” reclama “o óscar da estupidez para Portugal” e pede “uma nova revolução”

“Ah, gatarrão!”, gritou um apoiante do Chega à chegada de André Ventura a Faro. O epíteto ficou colado ao candidato presidencial desde o frente-a-frente da semana passada com Ana Gomes. “Se os outros ignoram o Algarve, eu não ignorarei o Algarve nem os algarvios”, prometeu o líder do partido. Perante cerca de 70 apoiantes, Ventura atacou esta segunda-feira, de uma penada, o Presidente da República, o primeiro-ministro e os deputados: “Enquanto outros ficavam confinados em Belém, em São Bento ou no Parlamento, nós nunca deixámos de sair à rua”.

