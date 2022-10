Jerónimo e João Ferreira a “dar tudo” por uma candidatura “insubstituível”, “por mais de esquerda que outras se afirmem”

Do lado de fora do Coliseu, amanhecia um Porto gelado, de ruas quase vazias e lojas de portas fechadas. Lá dentro, umas poucas centenas de pessoas sentavam-se, de máscara e com cadeiras de intervalo, para participar no arranque oficial da campanha de João Ferreira. Em tempos de pandemia e com um confinamento geral à vista, o PCP não dispensou meios para passar a sua mensagem principal: um apelo ao voto puro e direcionado também a outros setores de esquerda, “por muito de esquerda que outras candidaturas se afirmem”.

