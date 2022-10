Ana Gomes, afinal, volta à campanha de rua

Ao contrário de outros dos seus adversários, Ana Gomes não participou em qualquer ação de campanha este domingo, dia do arranque oficial da corrida presidencial e admitiu cancelar todas as ações até serem tomadas as medidas de reforço do combate à pandemia. Mas, afinal, a candidata decidiu que esta segunda-feira volta ao terreno com uma visita programada para o centro de saúde de Mem Martins.

A candidata tinha programado para este domingo um passeio na marginal de Sesimbra e encontros na Quinta do Conde e no Barreio. Tudo a decorrer antes da hora do recolher obrigatório, embora a atividade política não esteja abrangida pelas regras do estado de emergência. O programa de campanha foi cancelado quando, na véspera à noite e pouco antes do debate televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa, a direção da campanha de Ana Gomes deu ordem para cancelar o roteiro de domingo. E foi mesmo mais longe. Em comunicado, admitiu que "todas as ações no terreno planeadas até ao final da campanha ficarão dependentes das novas medidas que, espera-se, serão tomadas pelo Governo após a reunião com as autoridades sanitárias marcada para a próxima terça-feira, dia 12, às 10h, no Infarmed".

Ana Gomes participará online no encontro com os especialistas de saúde, à semelhança dos outros candidatos presidenciais.

Em comunicado de última hora, a direção de campanha avisou, entretanto, os jornalistas que vão realizadas duas iniciativas esta segunda-feira. Ana Gomes estará no centro de saúde de Mem Martins, de manhã. No final do dia participará num debate online com estudantes de Medicina.