Ana Gomes e "este senhor", num debate com recorde de apartes

Verdade seja dita, nenhum dos adversários tentou sequer disfarçar. Entre Ana Gomes e André Ventura não há 'pontes' ou 'convergência' possível e isso viu-se do princípio até ao fim do confronto televisivo. "Este senhor" foi a forma de Ana Gomes marcar distância do adversário, designado-o sempre assim, porque ele "tem truques para arrastar as pessoas para a lama". A Ventura valeu a fórmula rápida de contra-ataque e a língua afiada em ponta e mola. "É uma vergonha ter Paulo Pedroso como diretor de campanha. E nem estou a falar da pedofilia..." Ambos sabiam ao que vinham e ninguém saiu enganado.

