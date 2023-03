PS receia danos eleitorais futuros

O Governo de maioria absoluta socialista fez esta semana um ano, mas os quase oito anos de governação que António Costa leva na bagagem — em cima de uma crise inflacionista — notam-se nas ruas e nas intenções de voto. De acordo com a sondagem feita pelo ICS-ISCTE para o Expresso e a SIC, com recolha de dados em meados de março, a maioria absoluta socialista nunca esteve tão mal aos olhos dos portugueses, registando uma queda de 7 pontos percentuais face ao barómetro de dezembro. “Nada que não esteja em linha com o que já sabíamos”, comenta um destacado dirigente socialista, que recorda que a anterior sondagem tinha sido realizada antes da grande crise do final do ano, o que leva a crer que os números ainda fazem eco desses meses horribilis.

A tendência de fuga do eleitorado socialista para o buraco negro dos “indecisos” está identificada no Largo do Rato e levou já, como o Expresso escreveu, à contratação do especialista da comunicação política Luís Paixão Martins para estudar o que está a afastar os votantes socialistas, e para identificar o que os trará de volta. A quatro anos de nova ida às urnas, os socialistas não desvalorizam os números, mas também sabem que a maioria que sustenta o Governo lhes dá o conforto do tempo para recuperar. Nada deitará o overno abaixo, nem a pior das sondagens, uma vez que só o Presidente da República o pode fazer nos termos da Constituição. Marcelo tem dito que estará atento às eleições europeias, mas sobretudo ao teste da execução do PRR (ver caixa), mas também vai dizendo que o cenário de dissolução lhe parece improvável — a não ser que aconteça algo “patológico”.