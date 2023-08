Marcelo alerta para “sinais internacionais preocupantes” e possível aumento das taxas de juro

Depois de vários meses com a inflação a abrandar, a taxa de inflação aumentou neste mês de agosto. Apesar da situação de Portugal se manter “melhor do que a média europeia", o Presidente da República chamou à atenção para o perigo de novos aumentos das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE). “Há sinais internacionais que já começavam a ser um bocadinho preocupantes. Primeiro, em alguns países europeus, a inflação ainda é relativamente alta. A média europeia está nos 5,5%, que é acima dos 3,7%, que com a subida de 0,6%, que agora tem Portugal. Comparativamente, a nossa situação é muito melhor do que a média europeia”. E esta escalada pode significar um “novo aumento de juros” quando se esperava "uma folga agora em setembro”, disse Marcelo aos jornalistas durante a visita à Feira do Livro de Belém. Esta “não é uma boa notícia” para os milhares de portugueses que “têm contratos com a banca” e “juros a subir”.

Outra das preocupações expressadas pelo presidente da República é relativa ao “crescimento zero” confirmado no segundo trimestre do ano. “Os meses de final do ano podem não ser o que desejaríamos”, considerou Marcelo.

Também as previsões “desfavoráveis” na evolução do turismo, registadas nas últimas Feiras de Turismo, estão entre as inquietações de Marcelo. “Tudo isto em conjunto pode significar para um país como Portugal, que sofre muito do contexto abrangente, não subir o turismo ao ritmo em que estava a subir, não subir as exportações ao nível em que estavam a subir e, obviamente, o crescimento sofrer com isso, ao mesmo tempo que a nossa inflação é melhor do que a externa, que pode provocar a continuação da política de juros altos do BCE”.

Contudo, Marcelo adiantou que a capacidade de resposta do Governo português a este contexto internacional é “limitada”. “Para lidar com esta situação é preciso compreender o que está por detrás: a incerteza política europeia”. Entre os exemplos do presidente estiveram as eleições espanholas que ainda estão em fase de diálogo e importantes eleições que se aproximam como as holandesas, as europeias e as americanas.