Conselho de Estado: Marcelo marca segundo round para setembro (Costa foi apanhar o avião)

Depois de quatro horas e meia de reunião, o Conselho de Estado terminou com um comunicado de tal forma lacónico (e sem qualquer tipo de conclusão) que deixava antever que algo não tinha corrido como manda o guião. Marcelo Rebelo de Sousa tinha convocado os conselheiros de Estado, em finais de maio, para fazer um “ponto da situação” da situação política e do funcionamento das instituições, mas a reunião desta sexta-feira acabou sem que o Presidente da República falasse aos conselheiros.

Ao que o Expresso apurou, o Conselho de Estado desta sexta-feira acabou por ser apenas uma primeira parte, com Marcelo Rebelo de Sousa a deixar pré-agendado um segundo round para setembro, depois das férias. Tudo porque o primeiro-ministro tinha o tempo contado e um avião para apanhar. Nem Marcelo falou no fim, nem António Costa respondeu às críticas dos conselheiros. “Retomamos o debate em setembro”, terá dito já perto das 20h, deixando os conselheiros com a expectativa de que, por altura da rentrée, Marcelo terminará o que ficou pendurado.