Governo e Banco de Portugal não dão sequência ao pedido de Marcelo de medidas para o crédito

Com os bancos a apresentarem lucros recorde, empurrados pelo aumento das taxas de juro, o Presidente da República disse estar “esperançado” que a banca estivesse desperta para as dificuldades de muitas famílias em pagar o crédito à habitação, sugerindo que além do Governo, os bancos e o Banco de Portugal (BdP) tomassem medidas. Mas na volta do correio recebeu o silêncio por parte de uns e a compreensão sem ação de outros. BdP, Governo e partidos aumentam a pressão para que os bancos ajam no outro prato da balança: nos juros dos depósitos.

Para já, nem o Governo nem o BdP se preparam para aplicar novas medidas. No Governo, esperam-se pelos resultados das que entraram em vigor, como a bonificação dos juros e a obrigatoriedade de os bancos oferecerem taxa fixa. E tanto no BdP como do Ministério das Finanças salienta-se que as famílias, em termos gerais, reduziram a exposição ao crédito, muitas à boleia de outra medida que estará em vigor até ao fim de 2023: a suspensão das comissões bancárias para a amortização de crédito. Só nos primeiros três meses deste ano, as famílias amortizaram 2,6 mil milhões de euros, um aumento de 70%.