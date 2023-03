Marcelo analisou Passos no Palácio de Belém: “Cronicamente pessimista”, “falta-lhe trazer esperança”

Marcelo Rebelo de Sousa levou o tema ‘Passos Coelho’ à reunião com os membros da sua Casa Civil, com quem se encontrou na terça-feira e partilhou a convicção de que o “horizonte” que o ex-primeiro-ministro do PSD admitira na véspera ter na sua “vida política e pessoal”, não passa por chegar a Presidente da República, mas sim por voltar a São Bento. Quanto muito, se falhar a segunda, talvez Passos pondere a primeira.

Menos de 24 horas depois de terem partilhado protagonismo, o Presidente considerou “brilhante” a análise feita por Passos Coelho no jantar da véspera no Grémio Literário, onde o ex-PM falou do país governado por António Costa como “uma coisa que não sai do sítio”, progressivamente dependente e sem conseguir apresentar resultados da aplicação dos fundos europeus na economia (página ao lado). Mas, na conversa que horas depois teve com assessores em Belém, o Presidente apontou fragilidades ao ex-primeiro-ministro. Entre elas a de ter sempre um tom grave e pessimista (o que alertou ser pouco mobilizador) e não descolar da agenda e do discurso que o associaram à troika, faltando-lhe trazer esperança às pessoas.