Chega: deputados Pedro Pessanha e Rui Afonso reeleitos nas distritais de Lisboa e Porto

Os deputados do Chega Pedro Pessanha e Rui Afonso foram reeleitos presidentes das comissões políticas distritais de Lisboa e do Porto, respetivamente, segundo resultados divulgados pelo partido este domingo à noite. Os resultados destas e de outras três eleições internas realizadas no domingo em cinco distritos do país foram divulgados pelo Chega através de um comunicado.

No distrito do Porto, entre três listas candidatas, "a vencedora foi a lista B, encabeçada pelo deputado Rui Afonso, que foi reeleito para um novo mandato com 42,93% dos votos". "A lista A, encabeçada por Luís Vasques, obteve 30% dos votos e a lista C, encabeçada por Israel Pontes, conquistou 26,59% dos votos", lê-se no comunicado.

Em Lisboa, Pedro Pessanha foi reeleito "com 57,11% dos votos, enquanto a lista opositora, a lista A, reuniu 41,76% dos votos". A lista derrotada era encabeçada por Pedro Martins.

Falharam, assim, as tentativas de conquista destas distritais por candidaturas de oposição interna, críticas do atual funcionamento do partido.