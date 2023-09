Chega apresenta moção de censura na próxima semana, PSD insiste na descida de impostos de €1200 milhões já este ano

O Chega vai apresentar uma moção de censura ao Governo do PS já na próxima semana, garantiu esta quarta-feira o líder do partido André Ventura. “Não nos peçam que venhamos com calma. O Chega vem com tudo para acabar com o Governo do PS em Portugal”, assegurou na sua declaração política da Comissão Permanente, que marca o regresso dos trabalhos parlamentares após as férias de verão.

Ventura lembrou o veto do Presidente da República a algumas das medidas do Mais Habitação, que “não vai ajudar uma única família a pagar a sua casa”, afirmou o líder do Chega. Também acusou Costa de ter ignorado as críticas ouvidas no Conselho de Estado – incluindo sobre a “gestão desastrosa” da TAP.

Não esquecendo as greves que estão a assolar vários serviços públicos, Ventura atacou diretamente Manuel Pizarro, ministro da Saúde, pelo “desfile brincalhão e penoso” que tem feito nos últimos dias pelo país ao mesmo tempo que continuam a morrer pessoas em hospitais à espera de transferência. “Deveria ter vergonha na cara, arrumar os papéis e fechar o ministério”, sublinhou o líder do Chega.