Chega abre captações para “jovens talentos” e prepara plataforma de formação doutrinária

O número de militantes do Chega com menos de 30 anos disparou cerca de 40% desde o início do ano, garante ao Expresso fonte oficial do partido. Em janeiro, altura da IV Convenção, entretanto anulada pelo Tribunal Constitucional, o partido de André Ventura tinha cerca de três mil jovens entre os 18 e os 30 anos nas suas fileiras; atualmente são “aproximadamente” cinco mil em todo o território nacional.

A estratégia interna para atrair as novas gerações não é nova, mas acelerou bastante nos últimos meses, e terá um dos seus momentos altos já este fim de semana: a III Academia de Verão assinala a entrada do Chega na temporada política, com várias iniciativas a decorrer na Assembleia da República e em Cascais. O mote do evento será “Quo Vadis Europa?”, ou “Para onde vais Europa?”, e o objetivo do partido não podia ser mais claro.