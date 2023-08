PS considera indecorosa comparação de medidas da habitação às de Salazar: "em política não vale tudo"

O secretário-geral adjunto do PS considerou, esta quarta-feira, "profundamente indecorosa e desrespeitosa" a comparação feita pelo vice-presidente do PSD entre as medidas da habitação do Governo e as de Salazar, e defendeu que em política "não vale tudo".

"Em política não vale tudo. E esta comparação que é feita, ou qualquer comparação que fosse feita entre um democrata, um homem progressista como é o primeiro-ministro de Portugal e secretário-geral do PS, António Costa, com um ditador de má memória no nosso país, é profundamente indecorosa e desrespeitosa e é uma crítica tão gratuita que não respeita a história do PSD", afirmou João Torres, em declarações à agência Lusa.

O dirigente socialista referia-se a uma intervenção do vice-presidente do PSD António Leitão Amaro na Universidade de Verão - iniciativa social-democrata de formação de jovens quadros - em Castelo de Vide, Portalegre. Leitão Amaro afirmou que algumas soluções propostas pelo primeiro-ministro para a habitação são comparáveis às de António de Oliveira Salazar.

O secretário-geral adjunto do PS considerou a crítica "profundamente injusta e inaceitável".

"Do ponto de vista da substância das políticas públicas em matéria de habitação, não há hoje um único português que conheça uma única medida do PSD para este setor. E, portanto, sou forçado a atribuir este excesso à incapacidade que o PSD, nesta como noutras áreas de intervenção pública, tem manifestado de se assumir como uma alternativa credível", criticou.