Chega em risco de falhar eleições da Madeira

Quando a lista de candidatos do Chega às regionais da Madeira, encabeçada por Miguel Castro, deu entrada no tribunal do Funchal já pendia a ameaça de que podia não estar legal devido ao acórdão do Tribunal Constitucional. Esse acórdão dava razão à queixa de Fernanda Lopes, militante número três do partido, e anulava a última convenção do partido. E foi por causa disso que Gregório Teixeira, também militante do Chega, enviou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições a informar da irregularidade da lista de candidatos às eleições da Madeira.

O raciocínio era mais ou mesmo este: os candidatos são propostos pela direção regional e aprovados pela direção nacional. A meados de agosto, altura em que a candidatura foi entregue, já se sabia que essa direção tinha problemas de legalidade devido ao facto de ter sido anulada a convenção de onde saiu. Agora, para Gregório Teixeira, a situação de ilegalidade é ainda mais clara. O Tribunal Constitucional, apesar do recursode André Ventura, confirmou a decisão.