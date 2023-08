“Leilão” do IRS começa no Pontal: Governo e PSD disputam propostas para jovens

Depois de dias e dias em que foi outro social-democrata, Carlos Moedas, a aparecer todos os dias na comunicação social e devido a um convidado de peso, o presidente do PSD, Luís Montenegro, conta com a tradicional Festa do Pontal para voltar a ter algum protagonismo político. E, para mostrar que tem capacidade de iniciativa, vai avançar já com algumas ideias gerais do seu plano de redução do IRS que, como o Expresso já noticiou em junho, está a ser preparado para setembro.

Montenegro pretende fazer com o IRS o que fez no ano passado com o plano de emergência social: lançar as ideias gerais no Pontal, que marca tradicionalmente a rentrée do PSD, e entregar as propostas em concreto em setembro.