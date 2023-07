Eleições em Espanha trazem leituras? “O PSD tem que ser claro, temos que dizer que queremos governar sem precisar do Chega”

Durante a campanha eleitoral em Espanha já era inevitável traçar um paralelismo com o cenário político português. A exceção ibérica na Europa, com dois governos socialistas – PSOE e PS –, parecia ter os dias contados com sondagens a darem vitória ao PP, com maioria absoluta alcance em aliança com o Vox, enquanto por cá o PSD ultrapassava ligeiramente o PS numa sondagem. Mas o medo de uma aliança do centro-direita com a extrema-direita acabou por ditar outro resultado no país vizinho, as sondagens falharam e, apesar da vitória de Alberto Núñez Feijóo, poderá voltar a ser Pedro Sánchez a formar governo. Há lições a tirar por o PSD e Chega? E o PS?

“O PSD retirará umas conclusões e o PS outras, mas ambos ficam com esperança. Dá esperança ao PSD, porque revela que é possível recuperar o eleitorado que a certa altura se refugiou na extrema- direita e ao PS, porque as sondagens fracassaram e poderá manter-se no poder”, diz ao Expresso o politólogo José Adelino Maltez.