Rui Rio ataca Ministério Público: "Se os políticos não tiverem coragem de dizer basta, um dia alguém vai dizer chega"

Rui Rio garante que não cometeu qualquer ilegalidade, considera que não há sequer “zonas cinzentas” na lei que regula as subvenções dos partidos e diz que o que é preciso é mexer no sistema judicial. “Eu não fazia nada [na legislação]. A minha atuação era ao nível da justiça, senão o poder político está sempre a agachar-se. Se o Presidente da República, a Assembleia e os partidos não tiverem coragem de dizer basta haverá alguma dia em que alguém vai dizer chega ”, disse o ex-líder do PSD esta sexta-feira em entrevista à SIC.

Em causa estará o facto de haver funcionários do partido que estariam a ser pagos por verbas que deveriam ser para funcionários do grupo parlamentar.

“Isto de que estamos a falar é uma prática transversal a todos os partidos desde sempre”, disse o ex-presidente do PSD em entrevista à SIC onde defendeu que “não há uma coisa que é o grupo parlamentar e outra que é o partido, não são duas entidades distintas”. Por isso, questiona: “Se é uma prática transversal aos partidos há muito anos, por que é que só estão a investigar o PSD? E dentro do PSD, Porquê entre 2018 e 2021 em que eu e só eu fui presidente do partido?”

A justificação no seu entender é uma intenção de dar a ideia de que todos os políticos são corruptos e de levar as pessoas que é assim mesmo se até ele, que prometeu “banhos de ética na política” e tem a imagem de homem sério, afinal, é suspeito de ilegalidades. E acusou o Ministério Público de usar a comunicação social para passar essa mensagem, adiantando que a TVI chegou à frente da sua casa ainda antes dos agentes judiciais.

Rio explicou como os partidos com mais de 50 mil votos recebem uma verba de subvenção por voto e, a acrescer a essa, os partidos com deputados eleitos recebem uma subvenção por deputado para despesas com estudos, assessores e outro trabalho político. “O grupo parlamentar é um órgão do partido. Estas verbas, umas e outras, são para utilização do partido. Quem trabalha no grupo parlamentar ou na sede, está a trabalhar para o partido”, justifica, lembrando que “ambas as verbas são despachas pelo Presidente da Assembleia da República”.

O ex-líder do PSD deu vários exemplos. Se há um assessor para assuntos ambientais no grupo parlamentar, para que é preciso outro na sede?, questionou. E lembrou como a sua assessora de comunicação, Florbela Guedes que também foi alvo de buscas, tanto trabalhava na sede como no Parlamento, ganhando metade do salário de cada lado, como, aliás, acontecia com o anterior assessor do PSD, o histórico Zeca Mendonça,