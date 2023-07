Entre a "usurpação" e o "estrangulamento": saída de André Pestana deixa MAS em risco de extinção

Dentro do Movimento Alternativa Socialista (MAS) existe uma guerra de lideranças entre Renata Cambra, cabeça de lista nas legislativas de 2022, e Gil Garcia, fundador do partido, depois de ter saído do Bloco de Esquerda. No centro deste desacato está André Pestana, líder do STOP, que se desfiliou do MAS, esta terça-feira. A antiga cabeça de lista, que ganhou notoriedade durante os debates dos pequenos partidos nas últimas legislativas, acusa o líder do STOP (Sindicato de Todos Os Profissionais de educação) de sair para liderar um novo partido, Juntos Vamos Mudar, e de ter levado com ele os acessos às redes sociais, site e contas bancárias do MAS. Gil Garcia, fundador e membro da ala de André Pestana, rejeita todas as acusações e considera uma “invenção” a ascensão de André Pestana a líder partidário. Para já, pelo menos. Ao Expresso, o líder do STOP garantiu que “toda a sua ação” está centrada na "defesa da escola pública e no reforço do sindicalismo independente, democrático e combativo". Com a divisão instalada e acusações de parte a parte, entre fações há um ponto de acordo: o Tribunal Constitucional pode vir a ilegalizar o partido.

Foi em março que o mal estar se instalou dentro do MAS quando as fações de Renata Cambra e Gil Garcia apresentaram na comissão nacional diferentes visões quanto à aproximação a novas forças políticas de esquerda. Do lado de Renata Cambra a vontade era de manter o MAS independente, do lado do fundador Gil Garcia a ideia já era de unir esforços à esquerda, nos “moldes” daquilo que é hoje o Juntos Vamos Mudar. A clivagem ficou. Quatro meses depois, André Pestana abandona o MAS por já não se sentir “útil para lutar” dentro do partido. E é aqui que a louça parte. Agora, Renata Cambra acusa André Pestana e a restante ala de Gil Garcia, de “retirar” o acesso às redes sociais, site e contas bancárias do partido. Assim como de não comunicar os resultados do último congresso ao Tribunal Constitucional. Acusações “falsas” a que Garcia responde acusando a antiga cabeça de lista de “usurpação” e “golpe” dentro do partido.