Luís Montenegro declara “confiança máxima” em Miranda Sarmento

Tem sido praticamente um caso por semana, mas Luís Montenegro não deixa cair o seu líder parlamentar, contestado por boa parte da bancada que, através de Miranda Sarmento, também tenta atingir o líder do partido. “Joaquim Sarmento não precisa de nenhum reforço de confiança porque teve sempre a confiança máxima da minha parte”, diz Montenegro ao Expresso. Ao fim de semanas de contestação, o presidente do PSD segura-o e remete a sua saída para o nível do disparate e das manobras de bastidores. E deixa um aviso aos deputados: ninguém ganha com ataques.

“A conversa da saída do líder parlamentar é completamente disparatada. Infantil mesmo”, diz Montenegro numa declaração ao Expresso, depois de o “Diário de Notícias” ter noticiado que estaria a ser preparada uma “saída suave” de Miranda Sarmento para setembro. Uma mudança de líder parlamentar seria, afinal de contas, um reconhecimento de falhanço do próprio presidente do partido.