"Não houve qualquer agressão da minha parte": líder parlamentar do Chega nega uso de violência no futebol

Quase quatro horas depois de ser contactado pelo Expresso para reagir às acusações de agressões físicas durante um torneio de futebol infantil e já depois da direção do Chega ter confirmado que não se iria pronunciar sobre o caso, Pedro Pinto, deputado e dirigente do Chega, decidiu reagir à notícia do Expresso já depois desta ser publicada para negar que tenha cometido alguma agressão física.

"Não houve qualquer agressão da minha parte”, escreve o deputado numa nota enviada ao Expresso e assinada por si próprio. Em causa está um torneio de futebol infantil realizado entre 16 e 18 de junho, onde Pedro Pinto foi visto por várias testemunhas – incluindo pais e adeptos presentes nas bancadas – a agredir com um chapéu na face um árbitro de 18 anos e a tentar agredir um outro, também de 18 anos. Pinto faz parte da equipa técnica do Futebol Clube do Crato, onde joga o seu filho, e que naquele dia estava a a defrontar o clube Os Belenenses.