“Acabou o consenso” sobre as secretas, diz Luís Montenegro ao Expresso

“Acabou o consenso”, diz ao Expresso o líder do PSD, que mantém a acusação ao Governo de “instrumentalizar” os serviços de informações a propósito do caso Galamba e do recurso ao Serviço de Informações da República (SIS) para a recuperação do computador de trabalho do ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas, Frederico Pinheiro.

O líder social-democrata enviou uma carta ao primeiro-ministro há uma semana na qual voltou a pedir a demissão da secretária-geral dos Serviços de Informação da República Portuguesa (SIRP), embaixadora Graça Mira Gomes, ameaçando com a retirada de confiança política ao SIRP. Costa respondeu com uma carta dura onde acusava o líder do PSD de não estar interessado na verdade, mas apenas no combate político (ver aqui).