TAP: BE vai apresentar queixa à PGR sobre atuação do SIS, PSD Chega e IL pedem demissões

O BE anunciou esta terça-feira que vai apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral da República para avaliar o enquadramento legal da atuação do SIS na recuperação de um computador do Ministério da Infraestruturas, com o Chega e a IL a apelarem ao primeiro-ministro que tire ilações políticas.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, considerou que a audição do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, foi "mais um episódio lamentável".

"O Governo insiste em dar meias verdades ao país, omissões deliberadas e, na verdade, a tentar fazer passar o país todo por estúpido. Isto é inaceitável, é incompreensível", defendeu. Acusando o executivo de estar a procurar "manter um folhetim" de que o país já está "farto e cansado", Pedro Filipe Soares salientou que "nenhum membro do Governo consegue justificar qual a cobertura legal para a ação do Serviço de Informações de Segurança (SIS)" na noite de 26 de abril.

"De onde só podemos retirar uma única conclusão: a ação do SIS é ilegal, aconteceu à margem da lei, do enquadramento jurídico que dá baliza para a atuação do SIS", sustentou. Neste contexto, o líder parlamentar do BE considerou que a "única consequência a retirar" num Estado de Direito é questionar "quem é que fiscaliza as 'secretas'".

"A nossa resposta é simples e óbvia: a Procuradoria-Geral da República (PGR) terá de abrir uma investigação para validar qual o quadro legal em que o SIS agiu e nós iremos, junto da PGR, fazer uma queixa para dar sequência a essa investigação", anunciou, acrescentando que essa queixa dará entrada "nos próximos dias".