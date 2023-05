PSD hesita em avançar para Comissão Parlamentar de Inquérito às ‘secretas’

Depois de levantar a ponta do véu sobre uma eventual Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) no caso Galamba, o PSD volta a esconder o jogo. E também não esclarece se mantém a confiança política em Joaquim da Ponte, membro do partido no Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

“Os membros do Conselho de Fiscalização do SIRP são objeto de confiança política? Se assim é, temos o sistema todo desvirtuado”, responde ao Expresso o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, questionado se, ao admitir votar a favor de uma comissão de inquérito ao que se passou, isso significa ou não que mantém a confiança do membro indicado pelo PSD para o Conselho de Fiscalização do SIRP, que é um órgão eleito pelo Parlamento para fiscalizar as secretas.