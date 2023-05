Duelo com vitória preanunciada no Congresso do PAN

É o penúltimo partido dos derrotados de janeiro de 2022 a discutir a liderança. O último será o Bloco de Esquerda no próximo fim de semana. Mas, ao contrário de todos os outros, que já mudaram de líder ou vão mudar, como o BE, o PAN vai manter a cara que conduziu o partido à passagem de grupo parlamentar a deputado único. Há concorrência no Congresso do PAN, mas o resultado parece anunciado. A dúvida é se vai garantir pacificação interna num partido que no último ano enfrentou despedimentos e acusações de saneamento, cartas anónimas e problemas financeiros.

De um lado, a convicção: “Vamos ter que trabalhar juntos”, do outro a promessa: “Há disponibilidade para o diálogo”. Ex-colegas de direção e da bancada parlamentar — depois de duras trocas de acusações —, Inês de Sousa Real e Nelson Silva vão defrontar-se este sábado na corrida à liderança, no IX Congresso do PAN, que se realiza em Matosinhos. E deverão voltar a reencontrar-se na Comissão Política Nacional (CPN).