Liderança de Luís Montenegro sofre novos abalos

“O PS rebenta com o país e o PSD não sai da cepa torta.” O desabafo é feito ao Expresso por um social-democrata depois de, nos últimos dias — e “mais uma vez” —, o seu partido ter chegado “atrasado ao evento”. O ‘evento’ foi a não aceitação por António Costa da demissão do ministro João Galamba. Pior: ao ser o único partido da oposição a não rea­gir de viva voz e ao remeter o assunto para uma conferência de imprensa no dia seguinte, após a reunião de Luís Montenegro com o seu núcleo duro, “criou-se uma expectativa tal, insuflou-se o balão, antecipou-se um estouro e depois foi uma mão-cheia de nada”. O líder assinalou “o momento do canto do cisne” do Governo, acusou o primeiro-ministro de “tentar provocar eleições antecipadas sem ter coragem de o dizer” e, quanto ao PSD, sublinhou que não as pede mas também não as recusa. “Continuamos a desperdiçar a oportunidade de marcar a agenda política, fomos a reboque dos outros partidos e tivemos uma reação pífia”, avalia a mesma fonte.

Nessa altura, ainda a semana passada ia a meio e, logo após a conferência de imprensa, Montenegro foi almoçar com o líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha. Ficou “uma linha aberta” de diálogo entre ambos — e com o Chega de fora. Estava dado o sinal de entendimentos à direita nos termos que o Presidente da República há muito reclamava. Mas até nisso o timing não terá sido o mais adequado. “Foi um ato positivo, mas chegou na altura errada, porque veio tirar o foco do que verdadeiramente interessava, que era o ataque feroz ao Governo”, sinaliza uma outra fonte do PSD. “Parecia que estávamos a fazer um favor ao Governo, a tentar criar um fait-divers para desviar o foco do caso Galamba”, reforça, sustentando que “mais valia ter adiado o almoço por uma semana”.