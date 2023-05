O que diz Montenegro e o que podia dizer: perguntas e respostas sobre a casa de Espinho

O que noticiou o Expresso?

Em 2016, quando era presidente do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro começou a construir em Espinho uma casa de seis pisos com mais de 800 m2 de área total de construção. O atual líder do PSD recusou-se a dizer ao Expresso quanto é que gastou nessa moradia e nas sucessivas declarações de rendimentos e património que entregou, entre 2015 e 2022, ao Tribunal Constitucional (TC) omitiu o valor efetivo desse imóvel e de onde veio o dinheiro para a pagar. A lei obriga os políticos a darem conta de qualquer acréscimo patrimonial efetivo superior a 50 vezes o salário mínimo nas suas declarações de rendimentos.