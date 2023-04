Cravos negros, bombos e infiltrações: Chega manifestou-se contra Lula e diz “habituem-se”

“Ventura, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver.” O cântico era entoado enquanto os manifestantes aguardavam a chegada do presidente do Chega. O conjunto Amigos da Borga, com cinco tambores e três bombos, animava as hostes, mas André Ventura continuava ‘retido’ na Assembleia da República, depois de ter assistido à sessão com o Presidente do Brasil e na tradicional sessão solene do 25 de Abril – este ano a assinalar 49 anos passados sobre a Revolução dos Cravos. A demora fez com que muitos dos manifestantes, concentrados na Avenida Dom Carlos I, próxima do Parlamento, fossem desmobilizando e já nem chegassem ao cruzamento com a Rua dos Industriais.