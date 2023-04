PS acusa PSD de aprovar o financiamento de muros nas fronteiras da União Europeia. O que é que se passou? Entenda, em quatro pontos

A polémica estalou quarta (19) à tarde. Numa sessão com jornalistas portugueses, Pedro Silva Pereira (PS) acusava o PSD e o CDS de alinharem com a extrema-direita para permitir a utilização de dinheiro dos contribuintes europeus na construção de muros e vedações nas fronteiras externas da União Europeia. Horas mais tarde, no mesmo tom, seguiria um comunicado dos socialistas para as redações.

Os sociais-democratas acusaram o toque: “O PS no Parlamento Europeu resolveu celebrar os 50 anos do partido com notícias falsas e intoxicação mediática”.

Mas, afinal, o que está em causa e o que aconteceu ao certo? Vamos por partes.