TAP. Montenegro acusa Governo de “crime de desobediência qualificada” e desafia Augusto Santos Silva a intervir

Luís Montenegro fez um desvio no seu roteiro “Sentir Portugal” para acusar o Governo de “crime de desobediência qualificada”. Tudo a propósito da recusa do Executivo em entregar à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão da TAP os pareceres que deram “respaldo jurídico” ao despedimento, por justa causa, de Christine Ourmières-Widener, do cargo de diretora executiva da companhia aérea. E chamou à liça os presidentes da CPI e da Assembleia da República.

“Os deputados na CPI vão solicitar que a lei seja aplicada – e a lei é muito clara: compete ao presidente da CPI dar nota deste incumprimento legal ao presidente da Assembleia da República e a este fazer a participação ao Ministério Público pela prática do crime de desobediência qualificada dos ministros das Finanças, das Infraestruturas e da Presidência do Conselho de Ministros”, declarou o líder do PSD, esta quarta-feira, na sede nacional do partido.