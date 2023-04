PSD bate o pé a Marcelo e diz-se pronto a governar

O PSD fartou-se de ouvir o Presidente da República dizer que “não há alternativa” à “maioria cansada e requentada”, e esta semana bateu o pé: disse que não só é alternativa como está pronto a governar. “Em primeiro lugar, o PSD é oposição ao PS e ao Governo, e só. Em segundo, o PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém, têm total independência na sua ação política, e, em terceiro, o PSD assegura ao país, aos portugueses e ao Presidente da República que é alternativa ao Governo do PS e que estamos prontos para assumir todas as consequências de ser alternativa quando for oportuno”, afirmou Luís Montenegro na quarta-feira.

Poucas horas antes, um outro responsável social-democrata era mais direto ainda. “O Presidente da República deve ter a coragem de, se necessário, dissolver a Assembleia da República, independentemente do que os estudos de opinião possam dizer. Neste momento, Portugal só ganhava com um novo Governo, independentemente de quem ganhasse ou do resultado das eleições. Isso significa que há uma alternativa”, disse o eurodeputado José Manuel Fernandes na Renascença, depois de, mais uma vez, Marcelo ter dito que “não há uma alternativa suficientemente forte”.