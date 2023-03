Assessor de Rangel em Bruxelas passa a chefe de gabinete de Montenegro “no início de maio”

Depois de 12 anos como assessor do eurodeputado Paulo Rangel em Bruxelas, Pedro Esteves vai passar a ser chefe de gabinete do líder do PSD, um cargo que ainda não tinha sido ocupado após a entronização de Luís Montenegro em julho do ano passado.

A informação, avançada esta segunda-feira pela Renascença, foi confirmada pelo Expresso, que apurou que o arranque das novas funções será “no início de maio”. Segundo fonte social-democrata, o convite foi “articulado” entre Montenegro e Rangel, que é atualmente o primeiro vice-presidente do partido, não tendo havido “qualquer melindre”.

Pedro Esteves é visto como “um ativo” e “uma mais-valia”, que traz uma experiência de mais de uma década e “conhece bem os corredores e a máquina de Bruxelas, o funcionamento do Parlamento Europeu e também o partido e a estrutura”.

Além de ter coordenado a segunda e a terceira candidaturas de Rangel ao Parlamento Europeu, Pedro Esteves foi diretor de campanha do eurodeputado, em 2021, nas eleições diretas do PSD em que Rangel enfrentou Rui Rio.

A sua transferência para Lisboa acontece a poucos meses das eleições regionais da Madeira, onde o PSD aponta à maioria absoluta, e a um ano das europeias, que são consideradas o primeiro grande teste de Montenegro. O líder social-democrata já admitiu, em entrevista ao jornal digital “ECO”, pedir legislativas antecipadas após as europeias.